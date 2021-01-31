شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تصدر أول قرار بتعيين أستاذ دكتور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محيى حمزة استاذ بقسم الجرافيك، ليصبح بذلك أول قرار يتخذه مجلس الجامعة لتعيين أستاذ دكتور بالجامعة، وهو الدكتور أحمد حمزة، الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، تم تعيينه بكلية الفنون الجميلة بالأقصر في 1998، وهو بذلك من الجيل المؤسس للكلية.

عمل حمزة أول مدير لوحدة ضمان الجودة والاعتماد، واستطاع في فترة وجيزة إنشاء نظام داخلي للجودة في 2008 وإعداد خطة تنفيذية للتطوير الكلية تأهيلا للاعتمام. كما تم تكليفه بمهام وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع في الفترة من 2008 حتى 2010، كما شارك في تأسيس أول مؤتمر علمي بالكلية 2009، حمزة يشغل حاليا منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2016.

وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها وسام اتحاد شباب الوطن العربي في الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية والشيخ خالد القاسمي رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالي الاكوادور الدولي 2006، الجائزة الكبرى بينالي الثقافة والفنون الدولي 2013، الجائزة الكبرى بينالي بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 1999، وقد حصل على الجائزة الأولى في صالون الشباب في الجرافيك مرتين في 1998، 2003، والجائزة الثانية في الجرافيك 2000، 2001 .كما حصل على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجستير 2000.

ومثل الدكتور حمزة مصر بتكليف رسمي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة في العديد من المحافل الدولية في كل من (إيطاليا، اسبانيا، المانيا ،فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلادش ،الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، ارمنيا، الاكوادور، سورية، الامارات، قطر، المغرب).

كما شارك كعضو لجنة اختيار وتحكيم في صالون الشباب 2016، معرض فن الجرافيك القومي المعاصر 2016، صالون الجنوب الدولي 2016، 2017، 2018، منتدى جامعة الاقصر الافريقي 2020 كما شارك في تحكيم المسابقة الدولية للحفاظ على المحيطات بموسكو 2020.