شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تناقش تفعيل بروتوكول التعاون مع الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنعقد اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المركز.

وبحسب بيان، الأحد، جرى خلال الإجتماع تم مناقشة الحساب الختامي للمركز، كما تمت مناقشة آليات وسبل تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف بشأن عقد دورات تدريبية للأئمة.

كما تمت مناقشة موضوع الدورات التدريبية الجديدة التي سوف يقدمها المركز في الفترة القادمة والتي من ضمنها دورة TOT.