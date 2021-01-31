شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 16 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، عدد 16 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأحد، إنه تم تسجيل 16حالة شفاء وحالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار شوكة إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 289 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1531 حالة، وعدد الوفيات 93 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن حجز 6 حالات للعلاج في المستشفيات و84 حالة تحت العزل المنزلي.