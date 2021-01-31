شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة جديدة لشؤون التعليم والطلاب بـ«هندسة بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بقيام الدكتورة تهاني وليم صداق الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب حتى 31/7/2021.

تخرجت «صداق» من كلية الهندسة جامعة المنيا قسم الهندسة الميكانيكة وتم تعيينها في وظيفة مدرس بكلية الهندسة جامعة بني سويف عام 2010 ثم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 2012 إلى 2015 وتدرجت في العديد من المناصب منها قائم بعمل رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والكهربية ومنسق التواصل الطلابي بالكلية.