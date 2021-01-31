شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء» تفتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت محافظة شمال سيناء باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعام الجاري 2021.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن شروط التقديم ألا يقل سن المتقدمة عن 50 سنة والإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن خمسة أبناء حاصلين على مؤهل عال ما عدا الابن المعاق ذهنيًا.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة للام البديلة، يشترط أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة .

بدوره أكدت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه يتم تقديم القصص للمسابقة إلى الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بجميع المراكز وإدارة الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن لمدة أسبوعين، مع تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة.