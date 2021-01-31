شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تؤكد على المنافذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصرف معاشات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للتامين الاجتماعىُ برئاسة اللواء جمال عوض بالتنبيه على كافة المنافذ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات صرف معاشات فبراير اعتبارا من غدا الاثنين من تباعد اجتماعى مع تذليل أية عقبات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين.

على جانب آخر تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث يتم الصرف بانتظام.

‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.