شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة التقديم لـ 12 وظيفية شاغرة بالشهر العقارى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الأحد، المدة التى حددتها وزارة العدل لتلقى طلبات موظفى الجهاز الإدارى بالدولة للتعيين فى 12 وظيفية بالشهر العقارى والتوثيق، وذلك بعد إعلات الوزارة عن حاجتها لموظفين من الجهاز الإدارى للعمل بالشهر العقارى.

وأعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية وفتحت الوزارة باب التقدم اعتبارا من 1 حتى 31 يناير، من خلال إرسال الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق على عنوان الوزارة الكائن بالدور الرابع بوزارة العدل، بميدان لاظوغلى فى القاهرة.

وتتمثل الوظائف الجديد فى:

1- اسم الوظيفة : فنى رابع ( تكييف وتبريد)

​تقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف الفنية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، و​يؤدى شاغلها إعمالا فنية متقدمة، وتركيب أجهزة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها.

سنوات الخبرة ​لا تقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر

المؤهل ​دبلوم صنايع فنى تبرد وتكييف

التقدير : لا يقل مجموع الدرجات عن 65 %

العمر : لا يزيد عن 35 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة فى النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل موضحاً به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين والجزاءات إن وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدورات الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصل عليها إن وجدت

6- موافقة جهة العمل الأصلية على النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- اجتياز المقابلة الشخصية

2- اسم الوظيفة : باحث تمويل ومحاسبة

​تقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

المهارات الأساسية: إجراء البحوث والدراسات المطلوبة فى نطاق سياسة المصلحة

المهارات الفنية : ​الحصول على بيانات محددة من جهات بعينها والاشتراك في معلومات بحثية

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​بكالوريوس تجارة أو ما يعادله

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات إن وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دورات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- اجتياز المقابله الشخصيه

8- اختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

3- اسم الوظيفة : باحث تنمية إدارية

​تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، و​يؤدى شاغلها إجراء البحوث والدراسات العلمية المتصلة بمجالات التنمية الإدارية المتعلقة باعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، و​يسهم في اجراء البحوث والدراسات المطلوبه في نطاق السياسات المعتمده واداء ما يسند اليه من أعمال أخرى.

سنوات الخبرة : لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​بكالوريوس تجارة إدارة اعمال وحاسبات ومعلومات او ما يعادلها

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دورات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

4- اسم الوظيفة : مهندس مدني وتقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة وظائف الهندسة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و​يساهم في اجراء البحوث والتجارب المتعلقة بالاعمال الهندسيه، و​يقتضي عمله الحصول علي معلومات او بيانات محدده من الجهات يعينة له المهندس الثانى المختص

سنوات الخبرة : لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​بكالوريوس هندسة أو ما يعادله

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 35 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت .

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

5- اسم الوظيفة : مهندس حاسبات، و​تقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة وظائف الهندسة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويساهم في اجراء البحوث والتجارب المتعلقة باعمال الحاسب الالى، و​يقتضي عمله الحصول علي معلومات او بيانات محدده من الجهات يعينه له المهندس الثانى المختص

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص حاسبات

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 35 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

6- اسم الوظيفة : مترجم و​تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وتختص بترجمة الوثائق والمحررات من والى اللغة العربية واللغات الأجنبية وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و​تختص بترجمة الوثائق والمحررات من والى اللغة العربية واللغات الأجنبية وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​ليسانس آداب فرنساوي أو انجليزي أو ترجمة فورية أو ما يعادلها

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عاما

المستندات المطلوبة :

​1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- إجتياز الامتحان التحريري

10- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

7- اسم الوظيفة : مسئول نظام (مسئول دعم فني)، و​تقع هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، متابعه وتشغيل الحاسبات وتذليل العقبات والمشاكل والابلاغ عن أي اعطال تعوق العمل المميكن بالمكاتب، و​المهارات الخاصة بمتابعه التطبيقات المختلفه والـ net work

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : مؤهل عالي حاسب آلى أو نظم معلومات أو بكالوريوس تجارة نظم معلومات أو اى مؤهل عالي مناسب متعلق بأعمال الحاسب الالى

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عاما

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت .

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

8- اسم الوظيفة : مدخل بيانات و​تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية و​لديه خبرة على اعمال الحاسب الألى، و​استخدام انظمة الحماية المختلفه لحماية البيانات المدخلة واعداد النسخ الاحتياطى وتحديث المعلومات وتعديل البيانات والتاكد من دقة البيانات والمعلومات وطباعه التقارير اليومية.

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​بكالوريوس حاسبات ومعلومات وما يعادلها

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عاما

المستندات المطلوبة

1- طلب الرغبه في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدراسات العليا او الخاصه بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

9- يفضل الحاصل على الدراسات العليا

9- اسم الوظيفة : مراجع مساحي، و​تقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف الفنية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و​يؤدى شاغلها اعمال مساحية فنية، و​يقوم بالاعمال الفنية المساحية البسيطه المساعدة لاعمال الشئون الهندسية

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر; أنثى

المؤهل : ​معهد فني مساحي

التقدير : لا يقل عن جيد

العمر : لا يزيد عن 30 عام

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدورات الخاصة بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها إن وجدت

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- إجتياز المقابله الشخصيه

8- إختبار حاسب آلى

10-اسم الوظيفة : كاتب رابع ,​تقع هذه الوظيفة بأقسام المجموعة النوعية للوظائف المكتبية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و​يؤدى كافة الاعمال الكتابيه والقيد بالسجلات والدفاتر والنماذج المعده لذلك و​نسخ المكاتبات والمحرارات المختلفة واعمال التصوير واداء ما يسند الية من اعمال اخرى

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر أو أنثى

المؤهل : ​مؤهل مناسب بين المتوسط والعالي أو مؤهل متوسط او اقل من المتوسط

التقدير : لا يقل عن 65 %

العمر : لا يزيد عن 30 عام

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبه في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفيه حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت .

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدورات الخاصة بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها إن وجدت

6- موافقه جهه العمل الاصليه علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- اجتياز المقابله الشخصيه

8- اختبار حاسب آلى

11-أسم الوظيفة : عامل خدمات معاونة

الوصف العام للوظيفة : تقع هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالمصلحة

المهارات الأساسية : ​الالمام بالقراءة والكتابه

المهارات الفنية : ​القيام باعمال الفرز او الحراسة او الحف

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوا

النوع المطلوب : ذكر

المؤهل : ​الإلمام بالقراءة والكتابة

العمر : لا يزيد عن 30 عام

المستندات المطلوبة :

​1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءات ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5- موافقة جهة العمل الأصلية علي النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

12-اسم الوظيفة : فني رابع (كهرباء) و​تقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف الفنية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و​يؤدى شاغلها اعمالا فنية متقدمة و​تركيب الأجهزة الكهربائية وتشغيلها وصيانتها ، وصيانة الآت التصوير ومعداتها وتوفيرالخامات اللازمة وأجهزة الإرسال والاستقبال وإصلاحها

سنوات الخبرة : ​لا يقل عن خمس سنوات

النوع المطلوب : ذكر

المؤهل : ​دبلوم صنايع وما يعادله ( شعبه تركيبات كهربائية ، شعبه الكترونيات ، شعبه حاسبات )

التقدير : لا يقل عن 70 %

العمر : لا يزيد عن 30 عام

المستندات المطلوبة :

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهه العمل موضحاً به المستوى الوظيفي والمجموعه النوعيه للمتقدم ودرجة الكفايه الحاصل عليها عن اخر عامين والجزاءت ان وجدت

4- ثلاث صور شخصية حديثة

5 – صورة من شهادة الدورات الخاصة بإجتياز دوارات حاسب الى يكون المتقدم حاصل عليها إن وجدت