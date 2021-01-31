شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب العاملين بالمدارس بعدم تداول الأوراق الرسمية على صفحات الفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تداول الأوراق الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإدلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية للحفاظ على أمن المعلومات، موضحة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة إدلاء بعض العاملين والمدرسين بتصريحات تتعلق بالعملية التعليمية بوسائل الإعلام المختلفة.

وتابعت الوزارة: يجب إخطار الإدارة المركزية للأمن بمواعيد المقابلات مع ممثلی الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أو المواقع الإخبارية سواء المسموعة منها والمقروءة أو المرئية والراغبين في الحصول على بعض المعلومات أو التصريحات الإعلامية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت المديريات التعليمية بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات، ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات: أنه فى إطار بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات، يتم التنبيه على المدارس الثانوي العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أنه يتم استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم.