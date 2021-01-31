شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تطالب المدارس بمراجعة البنية التكنولوجية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تتيح طباعة نموذج 1 سرى للمرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة

وزير النقل: توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر وسنصدر للدول الأفريقية

هيئة الدواء تعلن منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا

التضامن تنفى توجيه أشخاص للتواصل مع المواطنين لتقديم خدمات مقابل أموال

السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع المقبل

الرى تنفذ 6 قرارات إزالة على نهر النيل فى قنا

رئيس قطاع الخزانات بالرى يتفقد عملية ترميم كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى الثلاثاء المقبل

التضامن تنظم أسبوعا بقرية البرشا بالمنيا لدعم المواطنة والحماية الاجتماعية

"هيئة حماية الشواطىء" بالرى تبحث وضع حل جذرى لمشكلة شاطئ النخيل بالإسكندرية

"الهجرة" تصدر العدد الخامس والعشرين من مجلة "مصر معاك"

وزير النقل: تكلفة أعمال تنفيذ مشروع مترو الهرم تصل لـ70 مليار جنيه

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات

وزير النقل: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية والربط مع دول الجوار

هيئة الشراء الموحد تؤكد وصول 50 ألف جرعة من لقاح كرونا لشركة استرازينكا لمصر الهجرة: البابا تواضروس وجه الكنيسة المصرية فى مسقط برعاية مصريين عالقين بعمان

التعليم تطالب المدارس بمراجعة البنية التكنولوجية استعدادا للامتحانات