شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان صرح تعليمي رائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان، يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي وإنشاء كليات جديدة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بالإلتحاق بالتعليم الجامعي، وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم، بالإضافة إلى السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات الأجنبية، لتواكب متطلبات التنمية وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق خصّصت 60 فدانا للجامعة الأهلية بأرض الجامعة بالعاشر من رمضان، وجرى الإنتهاء من السور المحيط للجامعة بتكلفة 35 مليون جنيه، وفرع العاشر سيكون ببرامج مميّزة بفرع الجامعة الأهلية، وكليات تكنولوجية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وقام المجلس الأعلى للجامعات بالتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية، لتصبح 13 جامعة على مستوى الجمهورية، وبذلك أصبح هناك 3 فروع لجامعة الزقازيق، 2 بالعاشر من رمضان، الأول باقى توسعات الفرع الرئيسى، وسيخصص للبرامج المميزة والكليات التكنولوجية، والجامعة الأهلية الجارى إنشاؤها، والثالثة الفرع الرئيسى.

كان الرئيس عبدالفتاح السسيسي، قد استعرض مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوي الجمهورية، خاصة إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية.

وقد وجه رئيس الجمهورية بالدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، آخذا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر ،وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة، موجها كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيا للإلتحاق بكافة كليات تلك الجامعات .

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفاز، وزير التعليم العالي، في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها، وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.