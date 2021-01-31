شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ينعي مجند من أبناء المحافظة بعد استشهاه بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند جابر عبدالفتاح محمد أبن قرية «بندار الرملية» بمركز جرجا في جنوب المحافظة، والذي استشهد في المواجهات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء.

وتقدم المحافظ- بحسب بيان صادر اليوم عن المركز الإعلامى- بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا «تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا».