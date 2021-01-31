شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فودة: ندوة لتقديم كشف حساب إنجازات جنوب سيناء الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الاوقاف يجهزون لفعالية خاصة باستراتيجية الوعي في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، من خلال ندوة دينية تحت عنوان الاعلام الديني.

وأشار أننا نجهز أيضا لندوة عن تحديات سيناء وخطط تنميتها في شرم الشيخ، حتى نستعرض ما تم خلال الفترة الماضية، ونقدم خلال الندوة كشف حساب عن الإنجازات الضخمة التي تتم في المحافظة، وذلك خلال الاسبوع المقبل، بمشاركة المجلس الأعلى للإعلام.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء تحت عنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وناقشت الندوة عدة موضوعات الهامة عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.