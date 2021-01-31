شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بجنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي جنوب الجيزة بشن حمله لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع الجيزاوى والحملة استهدفت رفع اشغالات الباعه الجائلين والمقاهي والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص بشارع ربيع الجيزى وشارع الأهرام، وشارع أحمد ماهر وميدان الجيزة وشارع البحر الأعظم، وميدان المنيب.

وقد تم رفع 80 حالة إشغال متنوعة وقد تم رفع كافه الإشغالات وإيداعها مخازن الحي.