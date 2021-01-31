شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس فني تبريد قتل بائع فضة لخلافات بينهما بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح المنتزة بالاسكندرية بتجديد حبس «فنى تبريد» ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة لاتهامه بقتل بائع فضة بسبب خلافات بينهما.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بائع، مقيم بالقاهرة، داخل شقة كائنة بأحد العقارت بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكل فريق بحث توصلت تحرياته أن وراء إرتكاب الواقعة فنى تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالى و4 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الفضية، وبمواجهته قرر انه عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة «مستأجرة للمجنى عليه» وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه بإستخدام قطعة من القماش «كوفية» فأودى بحياته واستولى من الشقة على المبلغ المالى وهاتفان محمول وكمية من المشغولات الفضية.

وأضاف بقيامة بشراء هاتفان محمول آخرين من المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة امر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة، بحبس المتهم وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على المسروقات .