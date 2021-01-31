شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تفعّل اتفاقية المناعة للتوعية بدورها في مواجهة الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه تم البدء في تفعيل الاتفاق الموقع مع مشروع المناعة التابع للاتحاد الأوروبي، لمدة ثلاث أعوام، من تاريخ التنفيذ لكل الجامعات المشاركة، وهي جامعة أسوان وأربعة جامعات مصرية أخرى هي جامعات الأزهر(المنسق الرئيسى للمشروع بمصر) والقاهرة ودمنهور وعين شمس، والجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان أثينا في اليونان وجامعة لورين في فرنسا ومعهد لايبزيغ في ألمانيا.

وأضاف غلاب أن هذا المشروع يغطى محافظات مختلفة بمصر وبعض دول الاتحاد الاوروبى وذلك لأن العالم الان يواجه جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من الفيروسات بالتالي أصبح من الضرورى على الجامعات المصرية أن تقديم توعية للمجتمع المحيط وخاصة الشباب وغيرهم من المواطنين والتعريف بأهمية دور المناعة وسبل تقويتها لأنها تمثل حائط الصد بجسم الانسان ضد الفيروسات.

وأوضح الدكتور نادى كمال عزيز، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان وعضو المشروع ،أن فوائد المشروع بالنسبة للجامعة في، الارتقاء بالبحث العلمي داخل الجامعة وأن تكون ضمن التصنيف العلمي بين الجامعات العالمية، والعمل على بناء مركز علمي بحثي متطور داخل جامعة أسوان وهذا ييسر على الباحثين عناء السفر وذلك من خلال تمويل المشروع من الاتحاد الاروبى، وبالنسبة للكليات المشاركة في المشروع يساعد على تحديث المناهج التعليمية الخاصة بالمناعة والربط المتكامل والمتناسق بين محتوي المناهج بالكليات المختلفة من خلال الزيارات المتبادلة بين الخبراء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتلك الجامعات بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي.

وقال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يساعد على زيادة الحصيلة المعرفية لهم ولطلابهم بالتغيرات المناعية وما ينتج عنها عالميا واقليميا ومحليا.

وأضاف بالنسبة للدارسين والخريجين يساهم في زيادة المعرفة بالتغيرات المناعية وما يوثر فيها وما ينتج عنها والقدرة على التطبيق العلمي والواقعي لما يتم دراسته والاستفادة الفعلية منه وكذلك منحهم شهادة معتمدة دوليا تتيح فتح مجالات عمل مختلفة للخريجين وفرص عمل جديدة ربما تكون قاصرة على حاملي هذة الشهادة داخل مصر وبدول الاتحاد الاروبى.