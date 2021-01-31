شكرا لقرائتكم خبر عن شبرا الخيمة تشن حملة اشغالات مكبرة على كباري المشاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامي علام، اليوم الأحد، حملة إشغالات مكبرة استهدفت كباري المشاة بميدان المؤسسة لرفع الباعة الجائلين والعشش الذين يحتلون الكباري مما يعوق حركة سير المواطنين أعلى الكباري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر اشغال وإزالة 30 عشه من فوق الكباري و150 وصلة كهربا غير قانونية و150 فرش متنوع وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة كبارى المشاه بشبرا

حملة كبارى المشاه بشبرا

حملة كبارى المشاه بشبرا

حملة كبارى المشاه بشبرا

حملة كبارى المشاه بشبرا