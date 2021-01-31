شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يؤكد على تسليم تطوير طريق شركات البترول في موعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

وقام المحافظ بتفقد القطاعات الثلاثة للطريق بدءً من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد.

وتابع «الهجان»، أعمال رصف طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول، مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.