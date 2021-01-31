لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي بالإسكندرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بنطاق حى شرق.
شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغال الطريق.
من جانبه قال محارب هيلع رئيس حي شرق، ان الحملة أسفرت، عن غلق عدد ٤ مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنها عدم توافر جهاز قياس الحرارة، والإلتزام بإرتداء الكمامة، وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين.
وأضاف «هيلع» أنه تم تحرير ١٥ محضرا لمنشأت مخالفة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ ٦٧٠٠ جنيها.
واشار رئيس حى شرق الاسكندرية إلى أن الحملة ضبطت ١٥ «شيشة» بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
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