شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بنطاق حى شرق.

شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغال الطريق.

من جانبه قال محارب هيلع رئيس حي شرق، ان الحملة أسفرت، عن غلق عدد ٤ مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنها عدم توافر جهاز قياس الحرارة، والإلتزام بإرتداء الكمامة، وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين.

وأضاف «هيلع» أنه تم تحرير ١٥ محضرا لمنشأت مخالفة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ ٦٧٠٠ جنيها.

واشار رئيس حى شرق الاسكندرية إلى أن الحملة ضبطت ١٥ «شيشة» بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

خالفت الإجراءات الاحترازية..غلق ٤ مقاهي وتحرير ١٥ محضر فى حملة شرق الاسكندرية

خالفت الإجراءات الاحترازية..غلق ٤ مقاهي وتحرير ١٥ محضر فى حملة شرق الاسكندرية

خالفت الإجراءات الاحترازية..غلق ٤ مقاهي وتحرير ١٥ محضر فى حملة شرق الاسكندرية

خالفت الإجراءات الاحترازية..غلق ٤ مقاهي وتحرير ١٥ محضر فى حملة شرق الاسكندرية