شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ»: اجتماع لدراسة إمكانية إقامة مشروع محطات شمسية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعكف على دراسة إقامة عدد من المشروعات الخدمية لصالح المدارس والطلاب، مُوجهًا باستمرار تدريب الطلاب والطالبات في الشركات والمصانع لتأهيل الطلاب لسوق العمل، عقب عودة الدراسة بالمدارس.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عقدت اجتماعًا لدراسة إمكانية إقامة مشروع محطات شمسية بمدارس كفر الشيخ، ودراسة الجدوى من المشروع من حيث أهدافه ومعايير اختيار المدارس والفرص المتاحة لإنجاحه والتحديات التي يمكن أن تواجهه.

جاء ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتورة عزة الأشوح، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعبدالله الشربيني، عضو إدارة التخطيط والمشروعات، ودلال عبدالحميد البلاط، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة فوه، وإيهاب عاشور، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة شرق كفر الشيخ.

وأضافت «كشك»، أنها حريصة على تعظيم الاستفادة من المشروع بما يعود بالنفع على المدارس وتوفير المبالغ التي تدفعها المدارس في بنود أخرى تعود على المدارس، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية لها دور فاعل في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه في حال نجاح المشروع ستدرس إقامة مشروع مصنع تجميع وسائط الطاقة الشمسية من خلال التعليم المزدوج.