شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، إنقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء غد الاثنين، وحتى الساعةالثانيه عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأحد، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.