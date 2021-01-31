شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي وسط الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، الفروشات، ورفع المخلفات، بميدان محطة مصر ومحيطه، وذلك بعد ساعات من إعطاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر .

شارك في الحملة مديري إدارات: إشغال الطريق، المتابعة، النظافة، معاون رئيس الحي للخدمات مدير إدارة العلاقات العلاقات العامة، رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات؛ ومسؤولي شركة نهضة مصر.

استهدفت الحملة محيط محطة القطار، حديقة الشهداء، محيط السنترال، بداية شارع الخديوى.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة والتعديات؛ وفروشات الباعة الجائلين، وتوسعة الميدان أمام المارة والمرور.

وأشار «يوسف» إلى أنه تم خلال الحملة رفع ٦ أطنان مخلفات قمامة وأتربة ناتج تطهير ونظافة الميدان ،كما قامت شركة نهضة مصر بنظافة وغسيل الرصيف المجاور لسور السكة الحديد.

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر

بعد ان أعطى المحافظ إشارة بدء تطويره .. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بميدان محطة مصر