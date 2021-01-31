شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: حملة نظافة وتجميل وإنارة بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت جهود حي العجوزة، اليوم الأحد، في أعمال النظافة والتجميل وشن حملة اشغالات صباحية ومسائية وحملة كلبشات بنطاق العجوزة ومصادرة محتويات ملهى ليلى بشارع سالم سالم وإزالة كشك مخالف أمام محكمة الأسرة وإعادة صيانة وإنارة كوبري أرض اللواء اتجاه شارع السودان بعد فترة من إطفاءه وكوبري ١٥مايو بالعجوزة والجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب.

كما تم رفع المخلفات بشارع القدس الشريف، وتطوير رصيف شارع محمد عوف من خلال خلع البردورات القديمة وتركيب بردورات جديدة وخلع البلاط المتهالك وتركيب بلاط انترلوك، وذلك بناءات على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.