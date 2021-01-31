شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتعيين 8 مديرين عموم بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن إصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعده قرارات بتعيين 8 مديري عموم بالجامعة وهم عازة محمد حسن مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومنى كمال أحمد عبدالله أمين عام الجامعة المساعد، والطبية منال أحمد جابر مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة، وإنجي هاني جبرائيل مدير عام مشروعات البيئة .

كما شملت القرارات محمد أحمد سيد، مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص، وأحمد حسن إسماعيل، مدير عام المشتريات والمخازن، ومحمد عبده عبدالفتاح، أمين كلية الحقوق، وجوده طه محمد مدير عام الحسابات والموازنة.

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم معبراً عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنياً منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والنهوض بها داخل الجامعة.