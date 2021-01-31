شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستعرض برنامجه لولايته الثانية في رئاسة المفوضية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، برنامجه الإنتخابي للترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر أن تجرى خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي، الأسبوع المقبل.

وقال «فقي» في برنامجه الإنتخابي الذي حمل عنوان «رؤيتي.. لمأمورية 2021 – 2024»: «إن المأمورية التي أسندت إلي في السابع عشر من يناير 2017 تقترب حثيثا من نهايتها، وسأقدم عنها حصيلة وافية للمجلس إبان قمة اتحادنا الأفريقي المقرر انعقاده يومي 6 و7 فبراير المقبل».

وأضاف: «لدى قراري بالترشح لمأمورية ثانية، ولا يسعني إلا أن أتبع تقليدًا يقضي بأن على كل مترشح أن يطلع الجمهور على أولويات العهده التي يتقدم لتقلدها، وسأخضع لهذا التمرين من خلال بسط الخطوط العريضة للرؤية التي أود أن تحكم عملي في حال حظيت بثقة رؤساء دولنا».

وتابع: «وتحصل هذه الرؤية السياق الذي يكتنف هذا الترشح أولا وتعتمد على صياغة تلخيصية لحصيلة المأمورية المنصرمة ثانيا وتستعرض الأولويات المرتقبة في المأمورية المقبلة».

وشرح موسى فقي، سياق ترشحه، مشيرًا إلى أنه سيكمل في غضون الشهرين المقبلين مأمورية من 4 سنوات على رأس مفوضية الاتحاد الافريقي، وقال: «وأنا أعتز وفخور بأني قمت بذلك على رأس فريق يسعى كل أعضائه على أن يقدم أفضل ما لديه من أجل إنجاح عملنا المشترك، ويعود مصدر إعتزازي أكثر إلى أنني أديت المهمة تحت قيادة الرؤساء على التوالي ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا وبول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسيريل رامابوزا، رئيس جنوب افريقيا، وهم الرؤساء الذين أتوجه إليهم بخالص الإمتنان لما أسدوا من دعم وإرشاد ولروح المسؤولية التي تحلي بها كل منهم في رئاسته لاتحادنا».

وتابع: «وأني لأزف آيات الشكر والعرفان بالجميل لكل رؤساء دول القارة الذين ظلوا بالنسسبة لي على مدى هذه السنوات الأربع مصدرًا للمؤازرة الدائمة والفعالية وأنا ممتن لما منحوني من ثقة وتكريم ولما أحاطوني به من عناية في أداء مهمتي».

وأشار موسى فقي إلى أنه عقد العزم منذ الأيام الأولى لمأموريته المنقضية على أن يجري زيارة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وقال: «زرت الغالبية العظمي من هذه الدول ومنعتني جائحة الكوفيد 19 من استكمال سلسلة الزيارات، وتجدر الاشارة إلى أني قوبلت حيثما توجهت في أفريقيا بالحفاوة نفسها وبحرارة الاستقبال وبالتعاطف، وأن هذا التعاطف الواسع هو ما شجعني من بين أمور أخرى إلى التماس الدعم من جديد لمأمورية ثانية».

وقال: «بودي وأنا أصوغ الملامح العامة لرؤيتي أن أعلن تشبثي بالتراث المذهبي للأباء المؤسسين وبتطلعات أجندة 2063 وبالإصغاء الممتن إلى مقتضيات عصرنا الحاضر، مضيفًا: «أن القاعدة التي تقوم هذه المحددات الثلاث هو ما يحفزني على التعبير عن رؤيتي بالبساطة والصراحة التي تطبعان سجيتي وفلسفتي السياسية فضلا عن تصوراتي وقناعاتي الأخلاقية التي تتبني في رأيي على أن نشدو الحق والالتزام بالنزاهة والصدق والوفاء بالعهود».

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أنه بالرجوع إلى السياق الذي اكتنف انتخابه عام 2017 لاحظ أن العالم قد تعقد بعمق منذ ذلك الحين واكفهرت أجواؤه وآفاقة، فمسيرة العالم قد تعطلت بفعل جائحة كوفيد 19، وما صاحبها من تقلص للموارد، ناهيك عن تزايد المخاطر المتشعبة وتفاقم الانانيات القومية واضمحلال النهج المتعدد الأطراف.

وأكد «فقي» في رؤيته أن تراجع آليات التكافل وتلاشي قيم السخاء واحترام الآخر وإنكماش الروحانيات تحت وطأة الماديات والجشع النفعي كل أولئك قد زاد من قسوة صعوبات الظروف المعيشية في أفريقيا وسائر مناطق العالم، موضحًا أنه من المعلوم أن أفريقيا قارة فتية وتشهد نموا ديموجرافيا هائلا، إذ تصل نسبة الشباب الأفريقي إلى 60% من سكان القارة، لذا ينبغي أن تضع أي مساع للنهوض بالقارة هذا المعطي الحاسم في الحسبان.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية في رؤيته للترشح لولاية ثانية: «ولا شك أن الشباب الأفريقي مصاب بما يسمي (داء العصر) المتمثل في الارتياب بالمستقبل من حيث الحصول على فرص العمل والاستفادة من سياسيات بديله للتناوب فيما بين الاجيال».

وأضاف: «وتظل النساء وهن (نصف السماء) موضوعًا متكررًا لخطابات تعويذية مثيرة للدهشة، فالتغيرات السياسية الملاحظة عبر القارة من خلال الاستحقاقات الانتخابية أو غيرها من الانتفاضات الشعبية سواء في تونس أو مصر أو السودان أو بروكينا فاسو أو مالي أو غيرها كانت النساء فيها هي القوة المبدعة في إعادة كتابة التاريخ في بلداننا.

وتابع: «ومن البديهي أن السياق الافريقي قد عرف طيلة المأمورية العديد من التغيرات الايجابية سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي لدولنا كلا على حدة أو على صعيد شمولي وبالنظر إلى المكاسب التي حققها الاتحاد الافريقي في الفترة نفسها تثير الحصيلة هذا الواقع على أكثر من وجه».

وأوضح أن هذا السياق يتميز ببعض الهواجس المتعلقة بالحكامة الديموقراطية والاقتصادية بما يزال الرأي العام الافريقي منشغلا بمناظرات حول الرشوة والفساد واختلاس المال العام وحول العوامل المؤججة للصراعات كالعنف الانتخابي وتغيير الحكم بصورة غير دستورية وتمديد المأموريات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه رؤيته للمأمورية التي يترشح لها فتبقي رهنا بالقرارات والسياسات التي ترسمها هيئات الاتحاد ذات السيادة وتعتبر مُلزمة لنا جميعًا، وبالتالي فإني سأتقيد بها وأوليها فائق العناية.

وتطرق موسي فقي في رؤيته إلى حصيلة السنوات الأربع التي قضاها في رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي، وحدد 8 أولويات في ولايته الثانية في رئاسة الاتحاد الأفريقي، والتي يأتي على رأسها استكمال الإصلاح المؤسسي وتعزيز الصلاحيات القيادية للمفوضية، موضحًا أنه ستقوم ركائز هذه الأولويات إلى جانب تدابير أخرى على استكمال الإصلاح بين الاتحاد الأفريقي ومواطني وبناء نظام تمويلي قابل للاستمرار وتدعيم آلية لتنفيذ الاصلاح ومتابعته وتقوية والوحدة والانسجام بين القطاعات.

وقال: «إن الأولوية الثانية في برنامجه ترسيخ مبدأ المساءلة والحساب في المجال المالي والاداري، موضحا انه في إطار الجهود الهادفة إلى إقامة مؤسسة خاضعة لحكامة سليمة من الملح الاستمرار في تدعيم أطر وأنظمة الحكم الرشيد سعيًا إلى ترسيخ مبدأ المساءلة والحساب في الدوائر المالية والادارية، ولهذا الغرض سيتلقي جميع القطاعات والمكاتب تعليمات تستلهم حسن الأداء القائم على النتائج والتسيير الحذر للموارد طبقا للقواعد والنظم والسياسات المرسومة بهذا الشأن.

وأشار «فقي» إلى أن أولويته الثالثة «إسكات السلاح» على صعيد القارة، مؤكدًا أنه قد تؤول المأمورية القادمة إلى إخفاق ذريع إذا لم نتوصل إلى حد جسيم لأصوات المدافع في دول الأزمات والنزاعات المسلحة في أفريقيا، وسيكون من أهم عوامل إسكات السلاح إجتثاث الإرهاب من الساحل ومن منطقة بحيرة تشاد وموزمبيق وتنزانيا والصومال وتعزيز السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وفي ليبيا وتقديم مساهمة أفريقية في حل نزاع الصحراء الغربية.

وتتمثل الأولويات الأخرى في برنامج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الوصول ببعض المشاريع الدامجة إلى بر الأمان وتقليص الفقر والعمل على تحقيق الامن الغذائي وتعزيز الصمود الذاتي عبر إقلاع جديد للزراعة وللاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وكذلك تحفيز التفكير الأفريقي بشأن المحددات الجلية للأزمات، إضافة إلى تنشيط شراكاتنا الاستراتيجية.

وينشر «المصري اليوم» النص الكامل لرؤية موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي لولايته الثانية في رئاسة المفوضية :