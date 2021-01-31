شكرا لقرائتكم خبر عن فتح شارع حلقة السمك بدسوق لتسهيل حركة المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، لطلبات المواطنين بفتح شارع حلقة السمك لتسهيل حركة المرور أمامهم، إضافة للشوارع الفرعية منه، مشيدة بالظهير الشعبى من أبناء المدينة لمساندتها في تنفيذ القانون لتعود مدينة دسوق لمكانتها الطبيعية كمدينة سياحية.

وقررت ماضي استمرار خطة رفع الإشغالات التي بدأت من اليوم بنطاق مدينة دسوق والتى تستهدف رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم في احترام القانون.

فتح شارع حلقة السمك