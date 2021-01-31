شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لافتتاحه قريبًا.. محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بسوق العصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات الجارية بسوق العصر، بحى العرب، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح السوق قريبًا، جاء ذلك بحضور الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال إنشاء سوق العصر.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بسوق العصر، حتى يتم افتتاحها في أقرب وقت لبدء تشغيل السوق، لافتا أن المحافظة استطاعت القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى تماشيا مع الطفرة التي حققتها المحافظة في كافة المجالات