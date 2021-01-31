شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 5 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع الشهداء لـ354 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تسجيلها 5 شهداء من الأطباء اليوم، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نعت كل من: الشهيدة الدكتورة فتحية فتحى الديب استشارى و رئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا، الشهيد الدكتور يوسف سيد مرسى محمد يوسف أخصائى طب الأطفال بمستشفى حميات قليوب، الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم محمد المسدى استشارى أطفال وحديثى الولادة، الشهيد الدكتور فيصل عبد الرحمن عمران استاذ الطب الطبيعى والتأهيل بطب ازهر دمياط، الشهيدة الدكتورة آيات محمد سعد الدين ربيع أخصائى أطفال بالتامين الصحى مستشفى بنى مزار المنيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الاطباء إلى 354 شهيد.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن أن إجمالى عدد شهداء الأطباء منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن بلغ حوالى 354 شهيدا، من بينهم 68 شهيدا خلال 18 يوميا من شهر يناير 2021.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ18 يوم الأولى من يناير، كل من:

1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحى سابقا.

2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق.

3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدى مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان. 4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشارى أمراض القلب.

5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشارى الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشارى جراحة بالجيزة.

7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشارى امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغنى عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الشهيد الدكتور فتحى عراقى محمد على طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشارى امراض نساء وتوليد.

12- الشهيد الدكتور بهاء البحيرى استشارى الحميات بالبحيرة.

13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشارى الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشارى أمراض الكلى ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الشهيد الدكتور سامى محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشارى امراض النساء و التوليد.

18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيرى مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشارى أول أمراض الكلى والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعى (سيد جلال).

21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومى طبيب مقيم عناية مركزة.

22-الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشارى الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفى جمال عبد الناصر سابقا.

25-الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشارى الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفى مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31- الشهيد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

32-الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشارى الأنف والأذن والحنجرة.

33- الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

34- الشهيد الدكتور خالد رشاد استاذ طب وجراحه العيون فى جامعه الاسكندرية.

35- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفى مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

36- الشهيد الدكتور ابراهيم ياسين ابراهيم سلام إستشارى جراحة التجميل و الحروق و نائب مدير مستشفى الساحل التعليمى سابقا.

37- الشهيد الدكتور احمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفى الخازندارة.

38- الشهيد الدكتور محمد البيلى أخصائى القلب بالمنصورة.

39- الشهيد الدكتور أمجد راغب قزمان مرقص استشارى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوى للتأمين الصحى بالقاهرة.

40- الشهيد الدكتور إسحاق عبد العال عبد العلى أستاذ ورئيس وحدات الجراحة العامة وعميد كلية طب الأزهر بنين سابقاً.

41- الشهيد الدكتور هانى بيشوى يوسف جرجس اخصائى طب مناطق حارة .

42- الشهيد الدكتورة ايمان احمد عبد الرحمن استشارى الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية.

43- الشهيد الدكتور أحمد أبو النجا استشارى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنيرة سابقا.

44- الشهيد الدكتور عبد الفتاح سليم استشارى أمراض النساء والتوليد بأسوان.

45- الشهيد الدكتور أحمد السيد الرفاعى أخصائى أطفال بمستشفى المحمودية.

46- الشهيدة الدكتورة هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس.

47- الشهيد الدكتور فيصل يوسف محمد أستاذ مساعد طب الاطفال بجامعة عين شمس.

48- الشهيدة الدكتورة منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس.

49- الشهيد الدكتور حسن ابو سيف استاذ الأطفال بطب الأزهر.

50- الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام.

51- الشهيد الدكتور شريف عبد العزيز استاذ جراحه الأورام المعهد القومى للاورام رئيس اقسام الجراحة السابق.

52- الشهيد الدكتور أبو هاشم إسماعيل مدير مستشفى القرين.

53- الشهيد الدكتور عبد الله على محمد الحمصانى استشارى جراحة عامة.

54- الشهيد الدكتور احمد الكيلانى اخصائى باطنة بإجا المنصورة.

55- الشهيد الدكتور محمد نبيه الغربب استاذ النساء و التوليد بطب طنطا.

56- الشهيد الدكتور حسين صيام استشارى الكبد بالشرقية و مدير مستشفى الحميات سابقا.

57- الشهيد الدكتور حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا.

58- الشهيد الدكتور محمد الجزار استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس.

59- الشهيدة الدكتورة منال السيد حسب الله طبيب أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس لصحة الاسرة بالاسكندرية.

60- الشهيد الدكتور نبيل كامل عزيز.اخصائى صحة عامة بالأسكندرية.

61- الشهيد الدكتور حسام الدين سرور على مقلد إستشارى الباطنة بكفر الشيخ.

62- الشهيد الدكتور محمد فودة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام السابق.

63- الشهيد الدكتور محمد فتحى إستشارى الأشعة التشخيصية بمعهد ناصر.

64- الشهيدة الدكتورة ماجدة محمد حمدى استشارى باطنة بالجيزة.

65- الشهيدة الدكتورة مرفت خيرى استشارى رمد باسيوط.

66- الشهيدة الدكتورة داليا محمد سعد عوالى أخصائية أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ.

67- الشهيد الدكتور محمد جابر عبد المهدى ابراهيم أخصائى الأمراض الصدرية والتدرن ومدير مستوصف صدر البرمبل بالجيزة.

68- الشهيد الدكتور صبرى محمود استشارى الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقًا بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية.