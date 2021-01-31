شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم فتح كوبرى الجلاء بالقاهرة ورسوم عبور العائمات؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة، أن إجراءات فتح كوبرى الجلاء يتم لعبور البواخر السياحية أو الفنادق والمطاعم العائمة من مجرى النيل، وذلك بعد إصدار عدة موافقات منها شرطة المسطحات المائية الإدارة العامة للمرر بكل من محافظتى القاهرة والجيزة، وكذلك التنسيق مع مديريتى الأمن .

وأضاف مدير مديرية الطرق والكباري في العاصمة، أنه يتم تحصيل رسوم بسيطة مقابل عبور البواخر السياحية أو الفنادق، مشيرا إلى أن الكوبرى يربط بين محافظتى القاهرة والجيزة من جهة حى الدقى بالجيزة وحى غرب القاهرة بالقاهرة، وأنه يتم التنسيق مع المرور لإجراء تحويلات مرورية أثناء عملية فتح الكوبرى لمرور العائمات النيلية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة بها 2 كوبرى يتم فتحهما لعبور العائمات النيلية الضخمة، وهما كوبرى الجلاء وكوبرى إمبابة المعدنى والذى يتبع هيئة سكك حديد مصر.

يذكر أن كوبرى الجلاء شهد قبل عام أعمال تطوير لجسم الكوبرى بالكامل بتكلفة التطوير 10 ملايين جنيه، وشملت أعمال التطوير ترميم جسم الكوبرى بالكامل وتغيير أعمدة الإنارة، وتركيب منظومة إنارة تبرز التصميم المعمارى للكوبرى، تشبه المنظومة التى تم تركيبها بكوبرى قصر النيل، كما تم رصف الكوبرى وتجديد الأسوار الحديدية وإعادة تثبيتها.

وأنشأ كوبرى الجلاء عام 1872م وكان يطلق عليه " الكوبرى الأعمى" وسمى بكوبرى الجلاء بعد جلاء الإنجليز عن مصر.