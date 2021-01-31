شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخزانات بالرى يتفقد عملية ترميم كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات عملية ترميم وتدعيم كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى بالكيلو 36.900 ضمن عملية تدعيم وتجديد قنطرتى حجز جمجرة وميت غمر على الرياح التوفيقى والتى أشرفت عليها الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى.

شملت الجولة متابعه التنفيذ والوقوف على تفاصيل الأعمال الجارية والتأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات وبنود عقد العملية ومطابقتها بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال.

وتعد العملية واحدة من العمليات التى يقوم القطاع بالإشراف على تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وإدارته العامة للصيانة والوقاية.

أوضح القطاع فى بيان له، أنه ظهرت بعض المشاكل الانشائية فى 2019 بكوبرى قنطرة جمجرة نتيجة مرور السيارات ذات الحمولات الثقيلة على الكوبرى، وتم على الفور معاينة القنطرة وتم مخاطبة إدارة الرى المختصة لغلق الكوبرى أمام الحمولات الكبيرة.

وبتاريخ 18 نوفمبر 2019 تم موافقة رئيس مصلحة الرى على ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة الحالى من ميزانية مصلحة الرى حفاظا على سلامة وأمان القنطرة.