شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية فى الفترة من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء الطقس، أن تميل الحرارة تدريجيًا نحو الارتفاع نهارًا خلال بدايات الاسبوع، حيث يكون ذلك يكون ذلك أكثر وضوحًا حول منتصف الأسبوع مع عظمى حول منتصف العشرينات مئوية على مدن الساحل الشمالي، منتصف الغى أواخر العشرينيات على المناطق الداخلية من شمال ووسط الجمهورية، وتقترب من الثلاثين بأقصى الجنوب.

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بنهاية الاسبوع وتكون حول 20 مئوية على مدن الساحل الشمالي، وتعود حول أوائل العشرينات مئوية على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، حول أواسط العشرينات على مناطق وسط وجنوب البلاد.

وبالرغم من الارتفاع الطفيف للحرارة نهارًا، الا أن شدة البرودة ليلًا تبقى حاضرة على معظم انحاء الجمهورية ويبقى الطقس قارس البرودة ليلًا على مناطق وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتقل فرص الأمطار خلال نصف الأسبوع الأول مع اقتصارها على مناطق محدودة من أقصى شمال الجمهورية ببداية الأسبوع، مع توقعات بأن ترتفع على مناطق مختلفة من شمال و شرق الجمهورية خلال نهاية الأسبوع و تشمل بعض المناطق الداخلية، و قد تكون غزيرة ببعض المناطق قبل نهاية الأسبوع .

أما حالة البحرين فتتراوح حالة البحر المتوسط بين الاعتدال و الاضطراب خلال بعض أيام، و تكون حالة البحر الأحمر معتدلة خلال نصف الأسبوع الأول، و تتجه نحو الاضطراب خلال نصفه الثانى، وتتشكل الشبورة صباحًا على مناطق من شمال الجمهورية خلال بعض أيام الأسبوع.