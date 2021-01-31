شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم أسبوعا بقرية البرشا بالمنيا لدعم المواطنة والحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة دعم قيم وممارسات المواطنة، التى أطلقتها وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين فى المنيا، أنشطتها وفعاليتها هذا الشهر فى قرية البرشا بالمنيا، وذلك فى إطار أسبوع المواطنة الذى نظمته محافظة المنيا مع الوزارات والهيئات المعنية والجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب والشابات من كافة الخلفيات الدينية والاجتماعية والشباب والشابات ذوى الإعاقة.

وتعتمد استراتيجيات مبادرة دعم وممارسات المواطنة على تكامل خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية بقيم وممارسات المواطنة وقبول التنوع والاختلاف، من أجل تحفيز القيادات المحلية والجمعيات والمتطوعين، لتكوين نموذج اجتماعى إيجابى يعمل على خلق مساحات للعمل الاجتماعى المشترك بين المواطنين من كافة الخلفيات الدينية والاجتماعية، ويعزز قيم قبول التنوع والاختلاف ضد التطرف والتشدد الدينى والفكري.

وتضمن أسبوع المواطنة بقرية البرشا بالمنيا عدة فاعليات، نفذها شباب وشابات لأسر المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من لجمعيات الأهلية مثل الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والخبر السار والجزويت ومصر للتنمية ومستقبل البرشا، وتنوعت الأنشطة التى تم تنفيذها توعية الأطفال على قيم المواطنة واحترام التنوع والاختلاف من خلال الأنشطة الفنية تتمثل فى الصور والرسم وألعاب التى تعبر عن رؤيتهم بموضوعات المواطنة ونبذ العنف.

كما رسم المتطوعون من قرية البرشا جداريات فى مدخل القرية تعبر عن القيم المشتركة فى مواجهة الأزمات الطائفية، وكذلك عرض مسرحى لأطفال القرية عن احترام الآخر وعدم التمييز ورفض التنمر والعنف.

كما تم إطلاق حملة للوقاية من فيروس كورونا تحت شعار "أيد واحد ضد فيروس كورونا" نظمها المتطوعون من الشباب والشابات الذين أعدوا 300 شنطة تحتوى على مواد تعقيم ومطهرات وكمامات طبية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم داخل المنازل بالإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا، عذا إلى جانب توزيع 200 حقيبة غذائية مواد لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأشد فقرًا بالقرية، وتنفيذ قافلة طبية للكشف على العيون وتقديم خدمات علاجية وجراحية.

وتضمن الأسبوع كذلك حملات نظافة وتجميل للقرية قام بها فريق من المتطوعين من الشباب ذوى الإعاقة، وذلك للعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الانشطة التنموية التى تخدم القرية وتعزيز المساحات والقيم المشتركة بين الجميع.