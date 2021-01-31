شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى يعلن عن توزيع "شنط" فيتامين ومطهرات للأعضاء بنقابة الصحفيين الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، أنه تم الاتفاق بين النقابة وإحدى الشركات العالمية للأدوية على توزيع "شنط" فيتامينات وكحول الأيدي للصحفيين بمقر النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 3 و4 فبراير، وذلك في اطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف ميري أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعي حمايتهم بكل الوسائل الممكنة ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدي لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.