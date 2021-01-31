شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": تعليمات مشددة لرؤساء الشركات بسرعة تركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة ،المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، وجه بضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من تقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودى من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات الخاصة بتركيب العدادات الكودية و تحصيل المقايسات لضمان سرعة تركيب العدادات للمخالفين و الحفاظ على حق الدولة ، مشيرا الى أن شركات توزيع الكهرباء لـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من 150 ألف ، معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلا : شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من العدادات الكودية ولكنه عدد ضئيل بالمقارنة بعدد الطلبات، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء و المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة الذى يعتبر غير عادل لصعوبة تحديد الاستهلاك الفعلى.