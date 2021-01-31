شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر شروط تعينات " العمد والمشايخ " فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية الخاص بتعينات العمد ومشايخ البلاد، وجاء في القرار" يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخًا في محافظة من المحافظات، عدة شروط:

1. أن يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس.

2. أن يكون حسن السمعة وغير محروم من ممارسة الحقوق السياسية.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بوظائف الحكومة او القطاع العام.

4.ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.

5. أن يجيد القراءة والكتابة.

6. أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها.

كما حدد القرار مدة شغل العمدية أو الشياخة في المحافظات بمدة 5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرط من الشروط المنصوص عليها أو يتخذ ضده قرار تأديبي أو إداري.