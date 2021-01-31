شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بالبدرشين والصرف الصحى بميت رهينة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقاره السياحى بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى بيت الرى بطول 1.5 كم، وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربى بداية من كوبرى مثلث سقاره حتى مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة، حيث وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحى بقرية ميت رهينه لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وأزاله أى معوقات تعترض المشروع، ووجه نائب المحافظ لمسؤلى الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفى السياق تفقد نائب محافظ الجيزة أعمال التطهير والصيانة لمصرف سقاره، كما تابع الشهابى خلال جولته بالمدينة حالة النظافة والإشغالات، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والاشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة، ورافق نائب محافظ الجيزة فى جولته، محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلى مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة للأعمال .