رفض الاستئناف على فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، بحسب المحامي محمد حسن الأنور.

وقال المحامي محمد حسن الأنور، صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة.

وفي أكتوبر الماضي صدر حكم لصالح أخوات أحمد زكي بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

وكانت محكمة شمال الجيزة، أصدرت حكما بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

وجاء الحكم بناء على دعوى من أخوات الفنان أحمد زكي، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي