خلال 24 ساعة الداخلية: ضبط 165 قطعة سلاح ناري و3 تشكيلات عصابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (165) قطعة سلاح نارى ، (197) قضية مخدرات وتنفيذ (71217) حكم قضائى متنوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 165 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 144 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

بندقية رصاص .

(28) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(116) فرد محلى.

(145) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(175) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (71217) حكم قضائى متنوع .. بإجمالى (6063) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(307) حكم جناية.

(19984) حكم حبس جزئى.

(3997) حكم حبس مستأنف.

(36287) حكم غرامة.

(10642) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين .. إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (197) قضية مخدرات .. بإجمالى (217) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,405 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10,088 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,294 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,775 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (75 جرام).

كيمة من مخدر الأفيون وزنت (90 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (510 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (265 جرام).

كمية من مخدر آيس وزنت (325 جرام).

كمية من مخدر هيدرو وزنت (50 جرام).

عدد (4460) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (33) متهماً.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهماً لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها إعادة (سيارة - 6 دراجة نارية) مبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21493) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.