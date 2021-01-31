شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تشن حملات علي الباعة الجائلين بشوارع عمر المختار وليبيا والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع عمر المختار، وليبيا، والثانوية، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة، والتراخيص بمجلس المدينة، بمشاركة شرطة المرافق.

أكد جاب الله، أنه تم التحفظ على السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين، حيث قامت الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية التي تشغل الأرصفة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة، إذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة، وانتشار الباعة الجائلين، على الأرصفة بالشوارع والميادين العامة الرئيسية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الطريق، بالمخالفة للقانون، وتطبيق أقصى عقوبة وغرامة، على كل من يخالف هذه التعليمات، حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.