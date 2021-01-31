شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تجديد اعتماد معهد صحة الحيوان لفحص 356 اختبارا معتمدا طبقا لـ«الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، الأحد، إنه تم تجديد الاعتماد الدولي للمعامل التابعة للمعهد، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحسين وتطوير آلية ونظم الفحص بمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقًا للمتطلبات العالمية في اعتماد المعامل مع ضمان تقديم خدمة متميزة تضمن توفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.

وأضاف «شاهين»، أن فريق فني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) قام بزيارة معامل الفحص بالمقر الرئيسي للمعهد ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لعدد 246 اختبار معملي، بالإضافة إلى اعتماد 110 اختبار معملي جديد بمعامل المعهد وفروعه التي وصل عددها الإجمالي إلى 356 اختبار معتمد طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025.

‏وأضاف مدير معهد صحة الحيوان أن معامل معهد صحة الحيوان ‏مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص ويهدف الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور الخدمي والمجتمعي للمعهد.

وأوضح «شاهين»، أن هذا الإعتماد ينعكس إيجابيًا في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة على مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الإفراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذًا للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أن المعهد بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراته البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقاً لاستراتيجية مصر 2030.