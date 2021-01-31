شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: لجنة مالية لتحديد مستحقات المعلم من مجموعات التقوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خطابا ردا على خطاب خلف الزناتي نقيب المعلمين بشأن حصول المعلمين على مستحقاتهم من مجموعات التقوية.

ورد شوقى على خطاب خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الذي وجهه لرئيس الوزراء ووزير التعليم مطالبا بتعديل القرارات المنظمة للمجموعات المدرسية بما يضمن للمعلم الحصول على مستحقاته المالية من المجموعات أولا بأول دون تأخير، وذلك من خلال عدم دخول قيمة المجموعات المدرسية في الحساب الموحد، وأن يكون هناك مخرجا قانونيا مناسباً يتيح للمعلم أن يحصل على مستحقاته من المجموعات المدرسية مباشرة، وكذلك تحصل إدارة المدرسة على النسبة المستحقة لها مباشرة بعيداً عن الإجراءات الطويلة للحساب الموحد .

وأوضح شوقي في رده أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قامت بتشكيل لجنة لوضع القواعد المالية، وتحديد نسب كل من المعلم، والإدارة التعليمية، والمديرية، والمدرسة من قيمة المجموعات الدراسية، وكذلك قيمة النسب المستحقة لكل من نقابة المعلمين وصندوق الرعاية الإجتماعية للمعلمين، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة وزارة المالية لإيداع حصيلة المجموعات المدرسية بحساب الدائنون بالوحده الحسابية المركزية بالإدارة التعلمية، وصرفها بنسبة 100%، وقد تم اعتماد محضر اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بمقترح وزارة التعليم .