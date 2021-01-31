شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: توزيع فيتامين ومطهرات للصحفيين مجانا الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين الاتفاق بين النقابة وشركة ايفا فارما العالمية للأدوية على توزيع «شنط» فيتامينات وكحول الأيدي السادة الصحفيين بمقر النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، (3 و4) فبراير، وذلك في اطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح «ميري» أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعي حمايتهم بكل الوسائل الممكنة ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدي لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.

وأكد الدكتور رياض ارماينوس رئيس شركة ايفا فارما حرص الشركة على دعم الصحفيين وتأدية عملهم الذي يحمل العديد من المخاطر، ولذلك توفر الشركة في إطار دورها المجتمعي هذه الفيتامينات والمطهرات للصحفيين في اطار حمله «مناعتك حمايتك» للتوعية بأهميه الحفاظ على المناعه عن طريق الغذاء السليم والنوم الكافِ وممارسه الرياضه، وعن طريق المكملات الغذائيه مثل الفيتامينات والمعادن.

وأوضح أنه بناءً على ذلك سيتم توزيع شنط المناعة التي تحتوي على

- ميلجا- فيتامين ب ١٨قرص

- اوسوفورتين- فيتامين د ١٨ قرص

- ليمتلس سي زنك- فيتامين سي وزنك ١٨ قرص

- عبوتين هاند جيل لتعقيم اليدين