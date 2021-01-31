شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مسابقة اللياقة البدنية أون لاين بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقيمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات اليوم الأول، من مسابقة اللياقة البدنية أون لاين، عبر برنامج زووم zoom، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب «إدارة النشاط الرياضي» بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضم لجنة الإشراف على فعاليات المنافسات الدكتور عبدالحق سيد مستشار رئيس الجامعة للنشاط الرياضي، وإشراف محمد وليد مدير عام إدارة رعاية الطلاب المركزية، ومحمد موسى مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمود مصطفي، المدرس المساعد بتربية رياضية، ومحمد رشاد، وأحمد وحيد بإدارة النشاط الرياضي.

وبمشاركة 10 لاعبين تضم المجموعة الأولي، من المسابقة، وتم التسابق بين اللاعبين عبر موقع zoom بحيث تستمر المسابقة على مدار أسبوع، في الفترة من 30 يناير حتي 4 فبراير2021.