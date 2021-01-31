شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مهم من التعليم لتجهيزات امتحانات التيرم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية رسميا بمراجعة البنية التكنولوجية بالمدارس استعدادا للامتحانات الالكترونية لطلاب المرحلة الثانوية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها، واستيفاء البيان الخاص بخدمة الأعطال لكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة بالنسبة لمرحلة الثانوي العام فقط، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات ‏وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل عدد الحجرات الدراسية في المدارس الثانوية، ‏ومراعاة تسجيل الحالة أو الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات، بالإضافة إلى تسجيل المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة وتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.

وشددت الوزارة على ضرورة تسجيل المدارس الثانوية المستضافة على المدارس الإعدادية أو الفصول الملحقة بالمدارس الأخرى، ويتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة جديدة على قاعدة البيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.

‏وأكدت الوزارة على أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي من المديرية التعليمية لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا للعرض على مدير مديرية التربية والتعليم.

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على اعتبار التعليمات السابق ذكرها هامة وعاجلة وتحت رعاية ومتابعة مدير المديرية التعليمية، وعلى مسؤولية كل من مدير مركز التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم.

‏وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة لاجراء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وإيماء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.