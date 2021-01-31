شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارًا من الساعة التاسعة، مساء الاثنين، ٢٠٢١/٢/١، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وقالت الشركة- في بيان لها- إن الانقطاع جاء نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.