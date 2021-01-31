شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يشيد بـ«سوان كوليدج» لسدادها مصروفات 77 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورخالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عز السيد الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز (سوان كوليدج ) للتدريب والاستشارات.

وأكد «قبيصي» أن تعليم أسوان يدعم كل من يمد يد العون، مقدمًا الشكر لقيام المركز بتسديد المصروفات الدراسية لعدد ٧٧ طالب وطالبة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وقيام المركز كذلك بتوفير كرسى متحرك لأحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة المركز بالجهود المبذولة بتعليم أسوان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه متابع جيد لجميع الأنشطة التي تقوم بها المديرية سواء في مجال التنمية المهنية للمعلمين أو بمجال التدريبات التكنولوجية والمبادرات، مشيدا بهذا التميز وهذه الطفرة بتعليم أسوان.

وأضاف أن المركز على استعداد تام للمساهمة في تنفيذ أي مبادرة أو فعالية من شأنها تقديم الدعم والمساعدة لتعليم أسوان.