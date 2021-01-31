شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 552 مخالفة مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، الأحد، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 552 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط سيارة بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 76 مخالفة، وتحرير 130 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة لعدم قبول التصالح، و111 مخالفة تجاوز للسرعة، و115 مخالفات متنوعة وضبط سائقان لتعاطيهما المواد المخدرة اثناء القيادة.