أخبار مصر

ضبط 552 مخالفة مرورية بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، الأحد، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 552 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط سيارة بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 76 مخالفة، وتحرير 130 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة لعدم قبول التصالح، و111 مخالفة تجاوز للسرعة، و115 مخالفات متنوعة وضبط سائقان لتعاطيهما المواد المخدرة اثناء القيادة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,418

  • تعافي

    129,293

  • وفيات

    9,263

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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