شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها المريض بمركز أبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة أبوقرقاص، بفحص إحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الفقاعي، والتي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، حول سيدة مسنة ترعى زوجها المريض.

وعلى الفور، توجه رئيس مدينة أبوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بالمنيا، وتبين أن الحالة لمواطنة مسنة تعاني من عدم وجود مصدر للرزق، كما ترعى زوجها المريض الذي يحتاج إلى رعاية صحية.

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية، حيث تم تقديم مساعدة مالية عاجلة لها، إضافة إلى البدء في الإجراءات اللازمة لعمل معاش شهري أو مساعدة مالية شهرية لها، مع توفير كرسي متحرك لزوجها المريض ومجموعة من الاحتياجات المعيشية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كل أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.