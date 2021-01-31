أخبار مصر

ضبط 20 قضية تموينية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، اليوم، من ضبط 20 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا مخابز بلدية و3 قضية استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و3 بيع أزيد من التسعيرة، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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