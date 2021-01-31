شكرا لقرائتكم خبر عن «حافظ على ترعتك».. مبادرة أطلقتها محافظة المنوفية لرفع المخلفات والمحافظة عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك» في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية وحرصا على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة.

تتضمن المبادرة تفعيل وزراة الموارد المائية والري خط ساخن رقم (010608800587) مزود بخدمة الواتساب تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع فيما بين أجهزة الجانبين للاسهام سريعًا في رصد ورفع تلك المخلفات وخاصة في المناطق الأكثر عرضه لهذه السلوكيات السلبية من البعض.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نحو متابعة تنفيذ المبادرة المشار اليها والعمل على توفير صناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الاكثر عرضه لتراكمات القمامة بها على جانبي الترع ورفع تراكماتها أولا بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على نظافة البيئة وحفاظا على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة والعائد الايجابى نحو ترشيد استهلاك المياة وتقليل الفاقد إلى الحد الادنى في إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.