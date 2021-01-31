شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء ومصادرة 74 شيشة في حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، من الحملات اليومية على الورش والمحال التجارية، والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة على شوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ٥ شيش من ٢ كافيتريا بنطاق المدينة، لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأثناء المرور الميداني تم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة على 6 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية.

كما شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة على المقاهي والكافتريات، أسفرت عن التحفظ على ٤٠ شيشة داخل مخزن تابع لكافتيريا بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، من فض سرادق للعزاء بقرية أبونجاح التابعة لمركز الزقازيق، وتم تفريق المواطنين حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، أسفرت عن ضبط ٤٤ حالة إشغال ورفع ٥٩ حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة ٣ أكشاك مخالفة، ومصادرة ١٠ شيش من مقاهي مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينه أبوحماد، بحملة على المقاهي، أسفرت عن ضبط ١٩ شيشة من ٦ مقاهي مخالفة بنطاق المدينة، والوحدة المحلية بالأسدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع السنترال بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.